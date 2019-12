Il 2019 è stato per Maranello un anno ricco di impegni e soddisfazioni. Come sindaco ho dato il via al mio mandato: una sfida importante, nella consapevolezza di essere sempre al servizio della comunità e del territorio. Nel 2020 continueremo a lavorare per garantire i servizi cittadini e per realizzare opere pubbliche: sarà un altro anno ricco di sfide. Auguro ai lettori di Sassuolo2000 buone feste e un sereno 2020.

Luigi Zironi, sindaco di Maranello