Il sindaco Menani: “che il 2020 sia sereno e migliore dell’anno che sta per terminare”

Voglio sfruttare l’occasione che Sassuolo 2000 mi concede per augurare a tutte le famiglie di Sassuolo un sereno Natale ed un anno nuovo migliore di quello che sta per terminare.

E’ il primo Natale che ho l’onore di festeggiare da Sindaco di Sassuolo, dopo solamente sei mesi di mandato amministrativo: sei mesi intensi e pieni di impegni ma che sono stati assolutamente indispensabili per capire da dove arriviamo ed iniziare a programmare quei cambiamenti indispensabili a farci cambiare rotta, aprendoci la strada a dove vogliamo arrivare.

Una città più sicura, in cui sia possibile uscire di sera senza timore di incontrare persone indesiderate, in cui si possa uscire di casa senza la paura di trovarla violata, svaligiata, al nostro ritorno. Una città in cui sia possibile percorrere le strade in sicurezza, senza sobbalzare ad ogni metro per buche o avvallamenti creati da anni di incuria. Una città che sappia rispondere alle esigenze di chi vi lavora e chi vi abita, senza imporre nulla dall’alto ma ascoltando ed incontrando la gente quotidianamente, per recepire richieste e suggerimenti, indicazioni e necessità. Ecco dove vogliamo andare e, con l’aiuto della squadra di Giunta che mi supporta ogni giorno, con i tecnici ed i dipendenti che hanno mostrato partecipazione alle novità introdotte, sono certo che abbiamo imboccato la giusta strada per arrivarvi.

In queste ultime settimane, dall’inizio di Dicembre, ho incontrato tutte le classi di tutte le scuole cittadine. Ho incontrato insegnanti e studenti ed ho potuto toccare con mano quanto la presenza di bambini con disabilità, di diversa gravità, sia aumentata negli ultimi anni. Dico queste cose per chiarire, con un esempio pratico, quella che vuole essere la città che ho in mente e la strategia che intendo adottare per ottenerla.

L’Amministrazione comunale sarà al fianco di quei ragazzi, tutto ciò che ci sarà possibile fare noi lo faremo, investendo risorse, anche importanti, per poter permettere loro di frequentare la scuola con il minimo disagio possibile. Se per farlo ci sarà bisogno di fare due concerti in meno in piazza, che negli scorsi anni sono costati decine di migliaia di euro, non avremo nessun timore a farlo: li taglieremo. Perché il turismo è importantissimo ed investiremo per fare arrivare a Sassuolo quante più persone possibile ad ammirare una città che ha tanto da mostrare; ma non deve essere fine a se stesso, non può essere utile solamente ad incrementare numeri e dati che ci facciano sembrare migliori nei confronti di altre realtà della Regione. Prima vengono i sassolesi, il loro benessere, le loro esigenze, i loro problemi, la loro soddisfazione. Questa è la nostra priorità, non certo quella di fare arrivare mille persone da fuori provincia per una sola sera d’estate.

Saranno tante le novità che i sassolesi potranno vedere nel corso del 2020: ad iniziare dal ripristino dell’Unità cinofila anti droga, per contribuire a debellare il fenomeno dello spaccio, una terza pattuglia della Municipale nel turno serale/notturno, perché una città più pattugliata è una città più sicura.

Il Natale, però, non è il momento in cui far di conto: è il periodo in cui ci si stringe attorno agli affetti più cari cercando di immaginare un futuro migliore. Per questo motivo vorrei lasciare a dopo le feste l’elenco di tanti importanti novità che arriveranno a Sassuolo ed ultimare questo spazio concessomi da Sassuolo 2000, che ancora una volta ringrazio ed a cui auguro un 2020 carico di soddisfazioni, per formularvi i più sinceri auguri di Buon Natale, sereno ed in famiglia, tra gli affetti e le amicizie e che il 2020 che sta per arrivare sia sereno e migliore del 2019 che sta terminando.

Buon Natale ed un sereno 2020 a tutti.

Il Sindaco

Gian Francesco Menani