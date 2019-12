Ieri sera verso le 23.10 i vigili del Fuoco sono intervenuti per l’incendio di un’autovettura in via Formigina a Modena (zona parcheggio Raffaello). L’auto, una Alfa Romea ha subito danni rilevanti, danneggiata anche un’altra auto in sosta accanto. Cause in corso di accertamento.

Verso le 3.00 altra auto in fiamme, questa volta a Formigine, il veicolo era in sosta nell’area cortiliva di un condominio di via M.M. Boiardo. Cause in corso di accertamento.