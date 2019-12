Dal Presidente della Provincia Zanni l’augurio di un nuovo anno pieno di felicità e di rinnovata fiducia nel futuro

Sono lieto di portare ai vostri lettori ed alla vostra redazione l’augurio di un Natale sereno e di un nuovo anno pieno di felicità e di rinnovata fiducia nel futuro.

E’ un auspicio che rivolgo in particolare ai più giovani, ai quali ci affidiamo per allontanare il nostro Paese dal peso di una crisi – non solo economica e sociale, ma anche culturale – che sta passando, lasciandoci tuttavia un pesante strascico di delusione, cattiveria e paure.

Il loro rinnovato protagonismo – in tante occasioni, in tante piazze, con tante motivazioni – è, probabilmente, una delle più belle cartoline che l’anno che ci stiamo lasciando alle spalle ci consegna. Perché la vivacità e le nuove idee dei giovani, sono fondamentali per il futuro del nostro Paese, delle nostre comunità. Al pari dell’impegno di noi amministratori nel realizzare misure, concrete ed efficaci, in grado di rispondere alle tante sollecitazioni che ci sono giunte dalle piazze riempite da questa meglio gioventù: meno barbarie social e più giustizia sociale, contrasto alle disuguaglianze e difesa dei diritti civili. E risposte, immediate, all’emergenza ambientale e climatica.

Proprio poche settimane fa, come i vostri lettori ben sanno, a Fiorano – in questo distretto ceramico modello virtuoso, oltre che punto di forza dell’intero sistema industriale italiano –è stata firmata un’intesa che non ha precedenti in Italia. Dieci Comuni e due Province – di qua e di là da un Secchia che sa anche unire – insieme alla Regione Emilia-Romagna e alle imprese hanno deciso di autoregolamentarsi, dandosi limiti alle emissioni ambientali ancor più restrittivi di quelli dettati dalle normative europee, nazionali e regionali, pure già tra i più bassi in Europa, e raggiungere un obiettivo ambizioso: portare il distretto ceramico ad essere non solo eccellenza mondiale di innovazione e qualità di prodotto, ma anche in termini di sostenibilità ambientale.

E’ una risposta, certamente non dovrà essere l’unica. Ma è la dimostrazione che quella inversione di rotta che tanti studenti, dalle elementari alle superiori, hanno invocato a difesa del nostro ambiente, è possibile. Anche qui, in questa terra. Soprattutto qui.

Guardando a quanto, di bello e positivo, è comunque accaduto nell’anno che sta finendo, auguro un sereno Natale e un felice 2020, davvero con il cuore, ad ognuno di voi.

Giorgio Zanni

Presidente della Provincia di Reggio Emilia