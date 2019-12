Dal presidente della provincia Tomei il messaggio di auguri per questo Natale

Come ogni Natale, ci ritroviamo ad interrogarci sul senso profondo di questo momento, che tocca le nostre vite e ci mette difronte al significato che questa ricorrenza religiosa rappresenta per ciascuno di noi.

Credo che dentro ogni persona vi sia la risposta, che ci accompagna e muta col tempo, perché in fondo il Natale ci interroga sul nostro stare insieme, sull’essere comunità. Sono da ormai un anno, presidente della Provincia di Modena e ho toccato, in questi mesi, quasi tutti i comuni che compongono questo splendido territorio.

Ciascuno con le proprie peculiarità, con le proprie fatiche e con i propri bisogni. Ecco, nel rivolgervi il mio augurio, vorrei che sentissimo come “nostri”, anche i bisogni dell’altro, vorrei che la felicità del nostro prossimo diventasse anche la nostra, perché se c’è una cosa che ho capito vivendo nel nostro territorio, è che il futuro va scritto insieme, superando le debolezze, i timori, i pregiudizi che troppo spesso creano muri, creano fratture. Una comunità coesa, è una comunità felice, più giusta e attenta alle necessità di tutti. La nostra terra è stata messa in ginocchio da tragedie che hanno lasciato cicatrici profonde, ma ha saputo rialzarsi prendendosi per mano, avendo cura gli uni degli altri.

Auguro a tutti noi, allora, che questo sia un Natale di comunione e pace, e che il nuovo anno sia fecondo di prosperità e benessere per ciascuno.

Buon Natale e tutti

Gian Domenico Tomei, presidente della Provincia di Modena