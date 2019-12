Grande successo per la prima edizione della Run for Christmas tenutasi a Sassuolo. 300 partecipanti hanno preso parte alla gara non competitiva vestiti a tema natalizio: elfi (il travestimenti più gettonato), renne, pupazzi di neve e babbo natale.

Un momento davvero caloroso in una giornata invernale – commenta l’assessore allo Sport Sharon Ruggeri – che ci ha permesso di trascorrere un pomeriggio in salute, con tanta gioia e con tante famiglie. Progetto che ho messo in piedi appena insediati assieme agli organizzatori, che tengo a ringraziare di cuore, ma che ha visto un notevole riscontro positivo dalla cittadinanza. È per questo che sono molto soddisfatta e sicuramente verrà riconfermata il prossimo anno, anzi non solo: potrebbe anche esserci una nuova collaborazione nella prossima primavera, sempre per coinvolgere tutta la città e soprattutto grandi e piccoli.

Ci tengo a ringraziare – conclude l’Assessore – la Croce Rossa di Sassuolo per aver collaborato sia all’organizzazione che alla fase operativa, Anffas Sassuolo ed infine gli Alpini che hanno presenziato in piazza con il loro stand gastronomico.