Incidente stradale intorno alle 16.30 in via Pisacane – SS9, altezza civico 72 ad Imola. Alcuni feriti nello scontro tra tre auto. Sul posto, oltre ai sanitari del 118, è stato richiesto dai carabinieri l’intervento dei Vigili del fuoco per mettere in sicurezza le autovetture, due delle quali alimentate a metano. La polizia di Stato si è occupata della viabilità.