Reggio Emilia: riconosce gli autori del furto patito e chiama la Polizia

Domenica pomeriggio verso le 15, il personale della Squadra Volante della Questura di Reggio Emilia è intervenuto nei pressi di un bar di Piazza Vittoria dove una signora aveva riconosciuto i due autori del furto, avvenuto nei suoi confronti nella giornata precedente presso un esercizio commerciale di via Emilia Santo Stefano. Quando la polizia è arrivata sul posto, i soggetti segnalati dalla richiedente cercavano di fuggire in direzione S. Rocco, ma venivano raggiunti e fermati dagli operatori della Squadra Volante. I soggetti privi di documenti, venivano accompagnati in Ufficio per gli accertamenti del caso e identificati per G.G., 55 anni e G.T, 36 anni, originari della Georgia e senza fissa dimora, con precedenti di polizia per furto. Entrambi venivano deferiti per furto aggravato in concorso.