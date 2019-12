Reggio Emilia: alla guida in stato di ebbrezza tenta di eludere il controllo e si schianta. Illeso, finisce nei guai

Nel fine settimana personale della Sezione Polizia Stradale di Reggio Emilia e dei Distaccamenti di Guastalla e Castelnovo né Monti, nel corso del servizio speciale finalizzato alla “repressione stragi sabato sera”, ha effettuato controlli ai conducenti di veicoli finalizzati all’accertamento del tasso alcolemico e all’alterazione psico/fisica correlata all’assunzione di sostanze stupefacenti/psicotrope. I controlli, effettuati nelle strade principali adiacenti la città, hanno visto impegnate due pattuglie e hanno interessato circa cinquanta conducenti tra cui 34 di sesso maschile e 16 di sesso femminile.

Cinque di questi conducenti, tutti di sesso maschile di età compresa tra i 22 e i 59 anni residenti in questa Provincia, sono risultati positivi all’etilometro; in particolare tre conducenti sono risultati positivi con un tasso oltre 0,80 g/l, pertanto oltre al ritiro della patente di guida e la decurtazione di 10 punti, gli stessi sono stati segnalati all’Autorità Giudiziaria per guida in stato di ebbrezza con l’aggravante di aver commesso il fatto in orario notturno; mentre due conducenti sempre di sesso maschile sono risultati positivi alla prova con un tasso non oltre 0,80 g/l, per cui oltre il ritiro della patente di guida e la decurtazione di 10 punti, gli è stata comminata una sanzione amministrativa che va da 544 € a 2.174 €.

In particolare, sabato notte alle 4 circa, un giovane di 22 anni alla guida del proprio veicolo, al fine di eludere il controllo della pattuglia ferma e visibile in prossimità di una rotatoria in prossimità del centro abitato di Reggio Emilia, metteva in atto una pericolosa manovra di sorpasso pervenendo a collisione con un mezzo pesante il quale in quel momento stava transitando, senza riportare lesioni.

Il giovane controllato e sottoposto alla prova dell’etilometro, evidenziava un tasso alcolemico di 1,08 g/l. per cui allo stesso oltre il ritiro della patente è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria per guida in stato di ebbrezza ex art. 186/2 Lett. B CdS con l’aggravante di aver cagionato un incidente stradale in orario notturno.

Il contrasto al fenomeno della guida in stato di ebbrezza alcolica o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, finalizzato a prevenire gravi incidenti stradali, rimane una delle priorità operative perseguite dalla Polizia Stradale, pertanto, i relativi servizi finalizzati alla repressione di tali fenomeni, proseguiranno anche nel corso delle prossime settimane.