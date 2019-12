La raccolta dei rifiuti durante le festività natalizie

Natale è alle porte, ma la raccolta dei rifiuti a Reggio Emilia e provincia viene assicurata anche durante le festività. Ecco dunque il vademecum per la raccolta dei rifiuti di Reggio e provincia, suddiviso per aree e per tipologie di rifiuto:

PROVINCIA di Reggio Emilia

Organico. Nelle giornate festive del 25 dicembre, 1 e 6 gennaio la raccolta è sospesa.

Indifferenziato la raccolta del 25 dicembre è posticipata a venerdì 27. Confermate le raccolte del 26 dicembre, 1 e 6 gennaio.

COMUNE DI REGGIO

Organico. In Centro Storico il rifiuto dovrà essere esposto la sera del 26 dicembre per consentire la raccolta del giorno successivo.

Nell’area urbana e nel forese la raccolta è sospesa nelle giornate del 25 e 26 dicembre, 1 e 6 gennaio.

Indifferenziato. In Centro Storico la raccolta verrà effettuata regolarmente come da calendario.

Nelle zone celeste e blu confermata la raccolta di giovedì 26 dicembre.

Nelle zone marrone e viola la raccolta di mercoledì 25 dicembre è posticipata a venerdì 27.

In tutte le altre zone la raccolta del 25 dicembre è posticipata al primo giorno lavorativo (anche se il turno non coincide con il calendario di raccolta).

Nell’area urbana e nel forese confermata la raccolta prevista nelle giornate di mercoledì 1 e lunedì 6 gennaio.

Porta a porta. Nelle zone della città nelle quali il porta a porta riguarda tutte le tipologie di rifiuti (integrale), la raccolta di plastica, carta e vetro-barattolame è anticipata al giorno lavorativo precedente o posticipata in base alle giornate già indicate nel calendario della raccolta differenziata.

Utenze non domestiche Centro Storico

In Centro Storico le raccolte del 25 dicembre sono posticipate alla successiva giornata prevista dal calendario di raccolta; verranno effettuate regolarmente quelle del 26 dicembre. Le raccolte del 1° gennaio saranno posticipate al giorno successivo.

Le raccolte posticipate di un giorno saranno effettuate nell’arco dell’intera giornata (non solo in mattinata).

I Centri di Raccolta di tutta la provincia di Reggio Emilia rimarranno chiusi il 25 e 31 dicembre, 1 e 6 gennaio.

Il Customer Care Ambientale, che risponde al numero verde 800 212607, fino al 2 gennaio è operativo dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 17.00 (fino alle 13.00 nelle giornate del 24 e 31 dicembre). È disponibile anche la mail ambiente.emilia@gruppoiren.it

Il Punto Ambiente di Piazza della Vittoria nelle giornate di martedì 24 e 31 dicembre sarà aperto al pubblico fino alle 13.30.