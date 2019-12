Festeggiamenti di Natale: in centro storico divieto di vendere e somministrare bevande in contenitori di vetro o lattine

Divieto di vendere per asporto e somministrare bevande di qualsiasi genere in contenitori di vetro o lattine in centro storico in occasione dei festeggiamenti del Natale: lo stabilisce l’apposita ordinanza n°225 del 20 dicembre a firma del Sindaco di Sassuolo Gian Francesco Menani.

In particolare l’ordinanza vieta: “Dalle ore 18 del 24 dicembre 2019 alle ore 12 del giorno 25 dicembre 2019 il divieto di vendita per asporto e di somministrazione (con l’esclusione della somministrazione al tavolo effettuata congiuntamente al pasto), di bevande di qualunque genere contenute in contenitori di vetro o lattine (prevedendo in sostituzione la vendita e/o la somministrazione in contenitori di altro materiale ammesso dalla vigente normativa igienico/sanitaria) agli esercenti di pubblici esercizi, esercizi commerciali, attività di commercio su area pubblica, attività artigianali del settore alimentare, circoli e altri punti di ristoro situati in tutto il Centro Storico cittadino come individuato dal perimetro circoscritto da Piazza Garibaldi, Via Clelia/Piazza Martiri Partigiani Via Fenuzzi/Via Roma, Via Pretorio/Viale XX Settembre, Via Mazzini/Via Farosi, Via Menotti/Piazzale Teggia, Via C. Battisti/Piazza Martiri Partigiani.

Nell’area di Viale XX Settembre di Piazza Garibaldi dove si svolgeranno le tradizionali manifestazioni di festeggiamenti del Natale e di fine anno è vietato l’uso, il porto e la detenzione di bevande di qualunque genere in contenitori di vetro e lattine, nonché di articoli offendicula (es. spray urticanti).

“La Polizia Municipale – afferma il Sindaco – effettuerà tutti i controlli e chi verrà trovato a violare l’ordinanza verrà, ovviamente, sanzionato. Raccomandiamo a tutti di non esagerare ed adottare nei festeggiamenti un comportamento civile nel rispetto degli altri: si può tranquillamente fare festa anche in piena sicurezza, per sé e per gli altri”.