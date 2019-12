Dopo il successo dei mercatini dell’8 dicembre, Montegibbio raddoppia con appuntamenti per Natale e la notte di San Silvestro

La promessa per l’appuntamento con i mercatini di Natale che Montegibbio ha allestito per l’8 dicembre, è stata mantenuta: grazie alla collaborazione di numerose associazioni, artigiani, volontari e collaboratori che con il loro entusiasmo hanno contribuito alla buona riuscita della manifestazione, la corte del castello, vestita a festa, ha accolto tantissime persone in un clima di gioia e allegria.

È stato infatti il pubblico delle grandi occasioni quello che ha partecipato, per curiosare, salutare e partecipare alle iniziative. Al punto tale che il programma previsto è stato ampliato in corsa per permettere a tutti di aderire.

Grande soddisfazione per il Circolo Boschetti, organizzatore dell’evento, che arricchisce la piccola comunità della collina sassolese di momenti di incontro e condivisione aperti e felicemente accolti da tutta la città.

Nel ringraziare quanti hanno reso possibile la giornata dell’8 dicembre, il Circolo da appuntamento anche a Natale con la Santa Messa delle ore 09.00, dove il coro di Montegibbio accompagnerà la bellissima voce di Monica Guidetti e Andrea Bursi. Come da tradizione non mancheranno spumante e panettone per addolcire lo scambio degli auguri.

Non solo: martedì 31 dicembre, visto il successo dello scorso anno, Don Marek, si è reso disponibile per la celebrazione della messa di fine anno alle 23.15. Si può poi lasciare Montegibbio a pancia vuota soprattutto la notte di San Silvestro? Assolutamente no! Con brindisi e festeggiamenti si accoglierà insieme l’arrivo del nuovo anno.

Un’ultima nota di servizio: le mostre allestite per l’8 dicembre, sono visitabili ogni domenica dalle 8,30 alle 10,30 o su appuntamento al numero 335 8252555.

I mercatini di Natale hanno infatti arricchito la collezione di presepi della parrocchia, donati e acquistati dalle varie associazioni.

All’interno della mostra fotografica sono stati esposti due manoscritti copia unica: “Ritorni a Montegibbio” di Silvio Bassissi, una raccolta di poesie e ricordi di un concittadino trasferitosi a Parma, oltre alla bozza di “Montegibbio e le sue borgate, località. Un po’ di storia raccontata attraverso la toponomastica e dai suoi abitanti”, un nuovo lavoro per la realizzazione di una mappa raffigurante i luoghi di Montegibbio, a cura di Luigi Meglioli, Alfredo Toni e Carlo Turrini.

È stata esposta inoltre la stampa raffigurante il Castello di Montegibbio, realizzata per l’occasione dal Circolo Culturale “Quii dal treno dal cocc”. Molto apprezzata anche la mostra “Le devozioni mariane nel territorio”, allestita per l’occasione all’interno delle sale della Parrocchia di Montegibbio, dalla Confraternita della Madonna delle Grazie.