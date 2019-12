Concerto di Natale 2019: al Teatro Pavarotti una serata tra musica e solidarietà

Tutto esaurito per il Concerto di Natale tenutosi sabato 21 dicembre al Teatro Comunale Luciano Pavarotti, offerto alla città da Banco Bpm e organizzato dall’Associazione Corale G. Rossini di Modena.

Un momento di spettacolo e cultura che ha coinvolto oltre 900 spettatori e che, come da tradizione, è stato anche un’occasione di solidarietà: quest’anno la banca ha scelto di destinare un contributo di beneficenza all’Associazione “Il Tortellante” nata a Modena per sviluppare progetti di lavoro, inclusione e autonomia per le persone autistiche in età adulta attraverso la produzione di un’eccellenza della tradizione gastronomica locale, il tortellino.

Tra i presenti in sala – oltre ai giovani ragazzi de Il Tortellante in “divisa da lavoro” – sono intervenuti sul palco: il Sindaco di Modena, Gian Carlo Muzzarelli, il Presidente de Il Tortellante, Erika Coppelli, il Presidente della Corale G. Rossini, Romano Maletti, il Responsabile Direzione Territoriale Emilia Adriatica di Banco Bpm, Stefano Bolis, e il Presidente della neonata Fondazione Banco S.Geminiano E S.Prospero (Banco Bpm), Claudio Rangoni Machiavelli che ha sottolineato nel suo intervento la volontà di proseguire, con sempre maggior forza, nell’attività di vicinanza al territorio attraverso la Fondazione.

Il contributo di beneficenza sarà impiegato nello specifico per acquistare macchinari, attrezzature e arredi a completamento dei lavori di allestimento del laboratorio di pasta fresca e dell’appartamento didattico realizzati nella nuova sede dell’associazione inaugurata da poco più di un anno presso l’ex mercato ortofrutticolo di Modena.