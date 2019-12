Castel San Pietro Terme: cavallo impantanato in una pozza fangosa, intervengono i vigili del fuoco

Questa mattina poco dopo le 5.00 alla sala operativa dei Vigili del fuoco è giunta una richiesta di soccorso per recuperare un cavallo rimasto impantanato in una pozza fangosa. L’animale, uscito dalla stalla durante la notte, era appunto finito in una zona dove il terreno è molto melmoso a causa delle piogge dei giorni scorsi. Il fatto è avvenuto in un’azienda agricola di via Montecalderaro a Castel San Pietro Terme.

Sono intervenuti i vigili del fuoco dal distaccamento di Imola con una squadra e due mezzi. L’animale è stato imbragato e tratto in salvo e restituito ai proprietari, alimentato e idratato. Sul posto oltre il 115 anche il veterinario che ha assistito i pompieri durante le operazioni di soccorso.