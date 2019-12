Capodanno a Reggio Emilia: ordinanza per la convivenza civile in occasione della festa

Capodanno – Ordinanza per la convivenza civile in occasione della festaPer uno svolgimento sereno della festa e del concerto di Capodanno 2019 a Reggio Emilia, sulla base delle norme nazionali in materia e del Regolamento di Polizia urbana, è stata emanata un’ordinanza con la quale, tra il 31 dicembre 2019 e il primo gennaio 2020, di dispongono alcune misure nell’area delle piazze martiri del 7 Luglio, della Vittoria, del parco del Popolo e zone limitrofe.

In particolare:

– si vieta il consumo di qualsiasi bevanda in contenitori di vetro e lattine nelle aree pubbliche e soggette ad uso pubblico in piazza Martiri del 7 Luglio, piazza della Vittoria e nell’Isolato San Rocco dalle ore 20 del 31 dicembre 2019 alle ore 6 del primo gennaio 2020;

– il divieto di somministrazione, anche nelle distese, di qualsiasi bevanda in contenitori di vetro e lattine dalle ore 20 del 31 dicembre 2019 alle ore 6 del primo gennaio 2020, a tutti i pubblici esercizi in piazza Martiri del 7 luglio, piazza della Vittoria e nell’Isolato San Rocco;

– il divieto dell’utilizzo di petardi e materiale pirotecnico, anche di libera vendita, e l’accensione di fuochi artificiali, in piazza della Vittoria, piazza Martiri del 7 Luglio, parco del Popolo, Isolato San Rocco, via Nobili (dalla chiesa di San Francesco fino al varco Ztl), in via Secchi (dall’incrocio con via Nobili fino all’intersezione con il parcheggio Aci) dalle ore 20 del 31 dicembre 2019 alle ore 6 del primo gennaio 2020;

– il divieto di utilizzo e di detenzione di spray urticanti in piazza Martiri del 7 Luglio nella stessa fascia oraria degli stessi giorni.