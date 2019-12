Raggiri online con annunci-esca su Facebook: 38enne denunciata dai carabinieri di Bagnolo in Piano

Su una pagina Facebook commercializzava smartphone a prezzi scontatissimi: peccato però che dopo aver pagato il corrispettivo l’acquirente non riceveva quanto acquistato. E’ quanto capitato ad un 28enne reggiano per il quale i carabinieri della stazione di Bagnolo in Piano hanno denunciato una ragazza per truffa. Si tratta di una 38enne abitante in provincia di Salerno, con alle spalle “esperienze” specifiche, che dopo aver intascato i soldi del cliente non gli ha spedito lo smartphone della Samsung acquistato. Potrebbe trattarsi della punta di un iceberg, in quanto le indagini telematiche avviate dai carabinieri di Bagnolo in Piano potrebbero presto rilevare l’esistenza di più vittime.

Le indagini dei carabinieri bagnolesi sono partite a seguito della denuncia presentata da un 28enne del luogo che su una pagina Facebook trattante la vendita anche di smartphone aveva acquistato, rispondendo a un annuncio, uno smartpgone della Samsung. La trattativa è andata avanti via messanger e dopo aver pattuito in 55 euro il costo dell’acquisto comprensivo della spedizione, l’acquirente ha versato sulla postepay fornitagli dalla venditrice l’intero importo. Non ricevendo la merce l’uomo contattava la venditrice che dopo una serie di pretestuose scuse spariva nel nulla. Materializzato di essere rimasta vittima di una truffa, il malcapitato reggiano si presentava ai carabinieri del paese formalizzando la denuncia. Dopo una serie di riscontri tra l’account utilizzato su Facebook e la postepay dove erano stati versati i soldi, i Carabinieri catalizzavano le attenzioni investigative sull’odierna indagata nei cui confronti venivano acquisiti incontrovertibili elementi di responsabilità in ordine al reato di truffa, per la cui ipotesi veniva denunciata.