Quasi tutto esaurito per il One Man Show di Luca Bono, oggi al Teatro Comunale di Carpi

C’è grande attesa e interesse per l’arrivo al Teatro Comunale di Carpi del giovane talento della magia Luca Bono con il suo One Man Show “L’Illusionista”, diretto da Arturo Brachetti di cui sono rimasti gli ultimissimi biglietti per la replica di oggi, domenica 22 dicembre, alle 16.00.

Dimenticate il classico mago con cilindro, bacchetta e frac, perché Luca Bono è sì uno straordinario illusionista, ma soprattutto un ragazzo normale in grado di fare cose eccezionali. All’apertura del sipario le arti magiche trasformeranno la sua apparente normalità in una grande dimostrazione di talento con stile personale ed accattivante.

In scena assisteremo ad un percorso spettacolare e tecnologico tra illusioni di grande effetto scenico ed emotivo, manipolazione di oggetti e close up. Ma non si tratta di uno show di sole illusioni, bensì di un lavoro teatrale autobiografico con un messaggio forte: mai smettere di inseguire i propri sogni, allenamento, determinazione, motivazione possono fare superare gli ostacoli e far realizzare anche i desideri più impensabili.

Luca Bono, oggi appena ventiseienne, già Campione Italiano di Magia all’età di soli 17 anni e successivamente laureato a Parigi con il Mandrake d’Or, riconosciuto come l’Oscar della magia, è univocamente considerato il talento magico più interessante della sua generazione, interprete del nuovo illusionismo, coinvolgente e contemporaneo. Al suo attivo 450 date in Canada, Francia, Belgio, Svizzera e Italia in due anni di tournée con oltre 400.000 spettatori e numerosi apparizioni televisive sulle reti nazionali. Lo scorso anno le anteprime dello spettacolo hanno registrato a Torino 23 sold out consecutivi e oltre 6500 presenze con notevoli consensi di pubblico e critica anche nelle successive repliche in tutta Italia. Sono dunque oltre 16.000 gli spettatori che hanno già assistito a questo spettacolo che continua a sorprendere e incantare.

LUCA BONO, L’ILLUSIONISTA

Domenica 22 dicembre ore 16.00 Teatro Comunale piazza dei Martiri, 72 Carpi

