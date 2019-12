Molti, nel bolognese, gli interventi dei Vigili del Fuoco causati maltempo. Soprattutto alberi e pali pericolanti o caduti. Argelato, Imola, Castenaso…

Nell’immagine l’intervento per alberi pericolanti in via Stanzano a Castel San Pietro Terme, dove un albero è caduto su dei cavi Enel. Sul posto i Vigili del Fuoco con APS e autoscala dal distaccamento di Medicina che hanno provveduto a tagliare l’albero e liberare i cavi.