Maltempo, i Vigili del fuoco di Reggio Emilia al lavoro in provincia di Imperia

Nel fine settimana una sezione operativa del Comando di Reggio Emilia, congiuntamente ad una di Piacenza, è intervenuta in provincia di Imperia per il forte maltempo. In tutto dieci persone, due automezzi pesanti per calamità alluvionali con operatori specializzati in soccorso fluviale. La sezione ha operato nel comune di Badalucco, colpito da frane e diverse borgate isolate. Sono stati soccorsi alcuni nuclei familiari con bambini e anziani. Impegnati anche nello svuotamento di una autorimessa condominiale.