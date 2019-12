Guida in stato di ebbrezza: due patenti ritirate dai carabinieri di Maranello

Durante i normali servizi del territorio, i militari della stazione Carabinieri di Maranello hanno denunciato in stato di libertà una cittadina brasiliana 36enne residente a Maranello, che sottoposta a controllo lungo via Giardini mentre si trovava alla guida di un’autovettura Lancia Y, è risultata con tasso alcolemico pari a 0,90 g/l.

Denunciato anche per un cittadino sassolese di 31 anni che, controllato in via Vignola alla guida della propria Audi A3 è risultato avere un tasso alcolemico pari a 1,60 g/l.

Per entrambi è scattato il ritiro della patente.