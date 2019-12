Assalto al bancomat con esplosione, nella notte a Bagnolo in Piano

Intorno alle 2.00 di questa notte, ignoti ladri hanno fatto esplodere il bancomat dell’Istituto bancario Credit Agricole Italia, situato in via Matteo Mario Boiardo a Bagnolo in Piano. Sul posto i carabinieri della stazione di Bagnolo in Piano che, unitamente ai colleghi della sezione operativa della compagnia di Reggio Emilia, hanno potuto accertare come i malviventi, dopo aver oscurato le telecamere con vernice spray nera, attraverso il cosiddetto manufatto a “marmotta” innescato da un contatto elettrico, avevano fatto esplodere il bancomat prelevando il danaro contante riposto all’interno della casetta metallica e ancora in corso di quantificazione. Quindi si dileguavano. Ingenti i danni conseguenti alla deflagrazione. Sulla vicenda sono in corso le indagini da parte dei carabinieri coordinati dalla Procura reggiana che ha aperto un inchiesta.