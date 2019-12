Previsioni meteo Emilia Romagna, domenica 22 dicembre

Cielo inizialmente nuvoloso o molto nuvoloso sul settore centro-orientale con possibili precipitazioni residue, in esaurimento; poco nuvoloso su quello occidentale. Tendenza a schiarite a partire da ovest nel corso della mattinata con cielo sereno o poco nuvoloso nel pomeriggio e in serata. Temperature: minime in lieve diminuzione con valori tra i 6-8 gradi nei capoluoghi emiliani, tra i 9 e 10 gradi sulla Romagna; massime comprese tra gli 11-12 gradi sulla pianura, qualche grado in più sulla fascia costiera. Venti: deboli-moderati occidentali con possibili rinforzi sui rilievi e sulla costa. Mare: mosso, con moro ondoso in temporanea attenuazione sotto costa nel pomeriggio.

(Arpae)