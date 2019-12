Grossa perdita di gas in via Saragozza

Questa notte intorno alle 3.30 i vigili del fuoco sono intervenuti in via Saragozza 151 per una grossa perdita di gas. Sono stati evacuati gli abitanti dello stabile, dieci appartamenti, e messo in sicurezza lo scenario. Allertata la Hera per intercettare la perdita. Si è dovuto scavare per diverse ore per arrivare a chiudere la falla. I vigili del fuoco hanno utilizzato dei ventilatori per espellere le pericolose sacche di gas che si erano formate da basso. Attualmente gli evacuati non sono rientrati in casa. Sul posto Hera e i Polizia locale.