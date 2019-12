Ennesimo dona al BLA la sezione Cinema

Da lunedì anche il BLA, la Biblioteca Archivio Ludoteca di Fiorano Modenese avrà la sua sezione di libri dedicata al mondo del cinema. A renderlo possibile è stato l’Ennesimo Film Festival con una donazione arrivata al Comune durante le festività natalizie.

«Il Comune di Fiorano, così come tutto il territorio del Distretto Ceramico modenese e reggiano ha dato molto in questi anni a TILT Associazione Giovanile e a tutto l’Ennesimo Film Festival – spiegano Federico Ferrari e Mirco Marmiroli organizzatori della kermesse – sia in termini economici, quanto di supporto, sostegno e opportunità che hanno portato la kermesse a tagliare nel 2020 il traguardo dei cinque anni di attività e soprattutto coinvolto migliaia di persone.

Per un’associazione culturale arrivare a questa donazione nel proprio piccolo significa tanto, ma vuole essere un modo per dire grazie a coloro che in questi anni hanno reso possibile lo sviluppo del Festival partendo dagli Amministratori e gli sponsor fino allo staff, i volontari, gli insegnanti e gli studenti, le famiglie che ospitano i registi e tutto il pubblico senza il quale l’Ennesimo non potrebbe esistere e cercare ogni anno di portare nel Distretto nuove attività. L’idea di inaugurare con questa donazione una sezione di libri dedicati al mondo del cinema che mancava all’interno del BLA entra nell’ottica di rendere sempre più Fiorano un luogo dove nasce il cinema. In cui appassionati, spettatori e operatori si possano trovare per confrontarsi e diffondere cultura e conoscenza. Sin dalla prima edizione del Festival infatti abbiamo creduto nel valore formativo che ha il cinema in grado di trasformare il modo in cui le persone vedono il mondo, testimoniato anche dagli oltre 900 fra studenti e insegnanti che partecipano ai corsi di educazione all’immagine. Con la speranza che il cinema come i libri non smettano mai di attrarre sogni, talenti e idee».

La nuova sezione sarà dunque già attiva da lunedì per il prestito ed è composta da numerosi titoli che spaziano dalle biografie di alcuni dei più grandi interpreti della settima arte, fino a manuali di storia e riflessioni su come il cinema abbia influenzato alcuni periodi storici e viceversa.

«Quando Federico e Mirco mi hanno informato di questa loro ENNESIMA iniziativa – commenta Morena Silingardi vicesindaco e Assessore del Comune di Fiorano Modenese – ho avuto per l’Associazione Tilt enorme gratitudine. Oltre a questo, ho consolidato ulteriormente una certezza: l’Ennesimo Film Festival è nato a Fiorano solo cinque anni fa, ma da subito si è affermato come una delle migliori iniziative proposte perché aveva in sé i migliori contenuti culturali e la competenza, l’entusiasmo e l’impegno dei proponenti. Lunga vita e mille grazie all’EFF».