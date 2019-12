Quattro milioni di euro per Montegibbio

Come noto il Segretariato Regionale per l’Emilia-Romagna del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo (Mibact) ed il Comune di Sassuolo hanno firmato il disciplinare per il restauro del Castello di Montegibbio situato nel Comune di Sassuolo. L’intervento è reso possibile grazie ad un finanziamento complessivo di 4 milioni di euro erogato dal Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo.

L’accordo prevede che il Segretariato Regionale svolga le funzioni di stazione appaltante, di monitoraggio, di direzione lavori e di espletamento del bando di gara, mentre il Comune metterà a disposizione lo studio di fattibilità tecnica ed economica.

Ad oggi, sono liberamente accessibili il parco e la corte mentre l’interno del Castello e l’acetaia comunale sono aperti al pubblico solo per eventi occasionali. I lavori previsti, che con opere di consolidamento andranno ad intervenire in particolare sulla vulnerabilità sismica degli edifici, consentiranno un’apertura più continuativa del castello marchionale.

Si completa quindi l’offerta culturale e turistica del complesso castellano che, assieme al Palazzo ducale estense, rappresenteranno certamente una meta attrattiva e di sicuro interesse per i cittadini ed i visitatori di Sassuolo. Il completamento della progettazione avrà termine entro il 2020, mentre la fine lavori è prevista per il 2023.