Lunedì 23 dicembre la commemorazione del 35° anniversario della strage del Rapido 904 a San Benedetto Val di Sambro

Lunedì 23 dicembre si terrà la commemorazione delle vittime della cosiddetta “Strage di Natale”, l’attentato sul Rapido 904 lungo la linea ferroviaria Direttissima che il 23 dicembre 1984 causò 16 morti. Gli attentatori fecero esplodere un ordigno telecomandato all’interno della Grande Galleria dell’Appennino tra San Benedetto Val di Sambro e Vernio.

Il ritrovo è alle ore 10,30 nel piazzale antistante la stazione ferroviaria di San Benedetto Val di Sambro.

Saranno presenti rappresentanti del Comitato di Solidarietà Vittime delle Stragi, della Regione Emilia-Romagna, della Città metropolitana di Bologna, del Comune di Bologna, dei Comuni di San Benedetto Val di Sambro, Castiglione dei Pepoli e Vernio, della Prefettura, della Questura e monsignor Matteo Zuppi cardinale di Bologna.

È prevista la deposizione di una corona a ricordo delle vittime della strage.

Per la sera invece il Comune di San Benedetto Val di Sambro, l’Unione dei comuni dell’Appennino bolognese e la cooperativa Foiatonda invitano al Santuario della Madonna della Neve a Madonna dei Fornelli per il concerto di Natale con il coro Gospel Donnincanto.

Il gruppo vocale, tutto al femminile, si esibirà in un repertorio composto da canti d’atmosfera Gospel americana di inizio ‘900 e da celebri brani natalizi.