Il vicepresidente Anppe regala un sorriso ai piccoli pazienti del S.Orsola

Questa mattina al padiglione 13 dell’Ospedale S.Orsola, reparto pediatrico, il Vice Presidente dell’Associazione Nazionale di Polizia Penitenziaria Francesco Borrelli, in compagnia di Babbo Natale, ha incontrato il personale e i degenti del reparto per portare doni ai piccoli pazienti ricoverati. I bambini sono stati coinvolti in un clima festoso, grazie alla presenza di Babbo Natale.

“Ci siamo soffermati all’interno della ludoteca del reparto portando a ciascun bambino, un dono e una parola di affetto e conforto. Un augurio per le festività natalizie per i bimbi e le loro famiglie con l’auspicio di un presto rientro a casa”, ha dichiarato Borrelli.