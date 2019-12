Domenica sera a Bagnolo in PIano la XXII^ edizione del Concerto di Natale

Domenica 22 dicembre 2019 alle ore 20.45 presso la chiesa Bagnolo in Piano si terrà il tradizionale appuntamento con il Concerto di Natale giunto quest’anno alla XXII^ edizione. Sarà eseguito l’Oratorio di Natale dell’autore francese Camelle Saint-Saens per soli coro e orchestra. I solisti saranno Sara Fornaciari e Sofia Mazza soprani; Morena Vellani contralto, Marco Guidorizzi tenore e Fabio Miari baritono. Luigi Fontana all’organo, Davide Burani all’arpa e il quartetto d’archi SiviS. Le parti corali saranno eseguite dalla Corale S. Francesco da Paola di Bagnolo in Piano unita al Schola Cantorum della Basilica della Visitazione di Maria di Bagnolo Mella (BS) sotto la direzione di Primo Iotti.

Composta nel 1860 in soli 10 giorni, l’Oratorio di Natale, attinge i testi dall’Antico e Nuovo Testamento e dai Salmi e dalla Liturgia della Messa di Mezzanotte e della prima Messa del Mattino.

Ingresso limitato ai posti disponibili.