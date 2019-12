Domenica in acqua a Reggio Emilia con Uisp per la 40° edizione della combinata degli stili

Per tutta la giornata di domenica nella piscina comunale Ferretti-Ferrari si daranno appuntamento 560 ragazzi dagli 8 ai 18 anni per una manifestazione di nuoto agonistico con una storia lunga 40 anni.

L’inizio della competizione è previsto per le 8:45. Ogni atleta affronterà quattro gare a delfino, dorso, rana e stile libero per arrivare a una finale sui 100 metri misti.

Partecipano alla manifestazione – promossa dai Comitati UISP di Reggio e Parma – molte società di nuoto dei due territori di appartenenza: Equipe Sportiva, Uninuoto, Reggiana Nuoto, Rubiera Nuoto, San Donnino Sport, Podium, Multisport, R Nuoto Fidenza, Spirit ‘N Sport Soragna.

Insieme ai ragazzi e alle ragazze normodotate gareggerà anche la squadra “Diversamente Nuoto” di Uisp Reggio Emilia, composta dagli atleti diversamente abili che tutte le settimane si allenano in Melato.

“Siamo fieri di essere promotori di momenti di sport come questi – dichiara il Presidente di UISP Reggio Emilia Azio Minardi – dove centinaia di ragazzi si ritrovano per dare il meglio di sé nel rispetto dei valori più alti dello sport come la lealtà, lo spirito di squadra e il rispetto dell’avversario. Un ringraziamento speciale va alle strutture di attività Nuoto dei nostri due comitati, al gruppo cronometristi di Reggio, ai giudici di gara UISP, alla Fondazione per lo Sport e al gestore della piscina Nuova Sportiva”.