Cedimento del manto stradale in via Marsala a Bologna, intervengono i vigili del fuoco

Questo pomeriggio intorno alle 15 un cittadino ha avvisato la sala operativa 115 di Bologna di un lieve cedimento del manto stradale in via Marsala angolo via Oberdan. Sembra che al di sotto ci sia un sistema di volte e canalizzazione dell’acqua. Per questo motivo i vigili del fuoco sono intervenuti in chiave preventiva per effettuare un sopralluogo.

Allertata anche la Polizia locale e il personale dell’ufficio tecnico comunale per valutare l’entità del cedimento. Sul posto la squadra dei Vigili del fuoco del distaccamento cittadino Carlo Fava, che ha messo in sicurezza lo scenario e i Vigili urbani.