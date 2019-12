Premiazione dei campioni sportivi fioranesi in Consiglio Comunale

All’inizio della seduta del 17 dicembre scorso, il Consiglio Comunale ha premiato gli atleti di Fiorano Modenese o iscritti ad associazioni sportive del luogo, che si sono distinti per i risultati ottenuti. Il vicepresidente Graziano Bastai e l’assessore allo sport Monica Lusetti hanno consegnato una targa ad Andrea Piacentini (foto), campione europeo di atletica leggera per atleti con disabilità nei 200 metri piani e nella staffetta 4×100, bronzo nei 100 metri piani e argento nella staffetta 4×400; Asia Bononcini campionessa italiana Caribbean Show Dance 19-34; Cristian Bursi, campione italiano bike trial classe 2006; Giada Doretto, terza ai campionati italiani di tiro con l’arco; Massimo Doretto per la sesta volta campione italiano di motorrally; quattro atleti del Funakoshi Karate per i risultati ottenuti ai campionati nazionali Uisp, specialità kata nelle diverse categorie: Luciano Azzarello, campione nazionale; Andrea Azzarello, terzo, Riccardo Roveda, secondo; Francesca M. Graniello seconda.