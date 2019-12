Pinocchio al cinema teatro Boiardo

Sarà Pinocchio di Matteo Garrone la prima visione in programma nel prossimo weekend e nel periodo natalizio al Cinema Teatro Boiardo di Scandiano. Da venerdì 20 a giovedì 26 dicembre, dunque, sul grande schermo di via XXV Aprile arriva una pellicola attraverso la quale Matteo Garrone realizza il suo sogno di bambino offrendo la sua versione di un classico che è nella memoria di generazioni. Cast straordinario: Roberto Benigni, Gigi Proietti, Massimo Ceccherini e Rocco Papaleo. Lo stile di Garrone a servizio di Pinocchio, da non perdere!

LA TRAMA. Pinocchio, il film diretto da Matteo Garrone, con Roberto Benigni nei panni di Geppetto, è una nuova versione cinematografica della celebre fiaba di Collodi. Molto fedele al romanzo per ragazzi, pubblicato la prima volta nel 1881, il film ripercorre la storia del burattino dal naso lungo, sin dalla sua nascita per mano di Geppetto che ne ha intagliato le fattezze. Un tronco di legno che diventa marionetta e che acquisisce capacità motorie e intellettive, come un qualsiasi bambino in carne e ossa: questo è Pinocchio, anche se la sua carne è la corteccia e le sue ossa sono segatura. Nonostante il suo corpo sia duro come la quercia e la sua testa ancor di più, Geppetto si affeziona a lui come se fosse un bimbo vero, un suo figlio.

Ma il burattino non è il bambino obbediente e studioso che il suo papà falegname sperava. Spinto da un’irrefrenabile curiosità, da un carattere birichino e talvolta ingenuo, Pinocchio si ritroverà spesso nei guai, mettendo in pericolo anche lo stesso Geppetto…

I personaggi e le creature fantastiche del film sono realizzati all’insegna di uno straordinario realismo,combinando trucco prostetico ed effetti digitali grazie al talento del due volte premio Oscar per il Miglior Trucco Mark Coulier e della VFX Supervisor Rachael Penfold.

Nel cast del film il giovane Federico Ielapi nei panni di Pinocchio e Gigi Proietti come Mangiafuoco. Rocco Papaleo e Massimo Ceccherini interpretano, invece, il Gatto e la Volpe, la coppia truffaldina che deruba l’ingenuo burattino.

PINOCCHIO Regia: di Matteo Garrone Cast: con Roberto Benigni, Gigi Proietti – Genere: DRAMMATICO Durata: 125 min.