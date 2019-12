I carabinieri del NORM hanno denunciato in stato di libertà un agricoltore di Pavullo nel Frignano, classe 1955, con precedenti, che sottoposto a controllo mentre conduceva il proprio autocarro Fiat Ducato è stato trovato alla guida senza patente in quanto già revocata a seguito di recidiva. Il primo ritiro era avvenuto per guida in stato di ebbrezza alcolica.