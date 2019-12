Natale e capodanno al Novecento di Cavriago

Multisala Novecento si veste a festa. Sono in arrivo al cinema teatro di Cavriago diversi film di Natale: fino al 26 dicembre compreso saranno in proiezione Star Wars – L’ascesa di Skywalker (dal 18 dicembre), Pinocchio (dal 20 dicembre), Jumanji-The Next Level (il 25 e 26 dicembre). Inoltre giovedì 19 dicembre alle 21 andrà in scena lo spettacolo dialettale “Mo guerda te la memoria” con la Compagnia Indù, che racconta la storia di una anziana signora sola, un po’ smemorata, ma intraprendente e piena di entusiasmo e di un idraulico un po’ stressato e nervoso. Una macchia causata dalla perdita di una tubazione nell’appartamento della signora sarà il motivo del loro incontro. Incontro molto divertente tra il pessimismo e l’ironia dell’idraulico, e il candore, l’intraprendenza e l’ottimismo della signora.

Fervono poi i preparativi per l’ultimo e il primo dell’anno. Il 31 dicembre alle 20.30 il Teatro Musica Novecento diretto dal maestro Stefano Giaroli presenterà in Sala Rossa “Scugnizza”, divertente operetta ambientata a Napoli, che vedrà protagonisti due scugnizzi innamorati, Totò e Salomè; le loro vite si intrecceranno con quelle di alcuni turisti americani fra cui il ricco vedovo Toby Gutter, sua figlia Gaby ed il suo segretario Chic. Il 1° gennaio, alle 15.30, sul palco del cinema teatro di Cavriago salirà l’Orchestra delle Terre Verdiane diretta dal maestro Stefano Giaroli: si esibirà nel tradizionale “Concerto di Capodanno” con i più bei brani degli Strauss padre e figlio. Emozioni alle stelle, dunque, per iniziare bene il 2020. Gli spettatori saranno allietati da due ore di musica – tra valzer, polke e celebri arie -, ripercorrendo l’età d’oro dei fasti asburgici con l’orchestra sinfonica formata da trenta professionisti, con le voci di Graziella Barbacini (soprano) e Antonio Colamorea (tenore). Un percorso unico nel fascino immortale di questa grande musica.

E il 6 gennaio, per la gioia dei bambini, arriverà la Befana al cinema al mattino: porterà tante dolci sorprese ai piccoli spettatori. Sarà infatti proposto un cartone animato per i bambini e le famiglie.

Per quanto riguarda i film, si consiglia di prenotare le proiezioni del giorno di Natale e Santo Stefano. Per quel che riguarda l’operetta del 31 dicembre e il concerto del primo dell’anno, metà dei biglietti sono già stati prenotati: i biglietti si possono acquistare on line sul sito www.multisala900.it, per telefono allo 0522 372015 con carta di credito o prepagata, alla cassa del cinema (via del Cristo 5) tutte le sere dalle ore 20.30 alle 21.30, al sabato e festivi dalle 15.30 alle 21.