Donazione per il Mire in memoria del piccolo Alessandro Cadoppi

Con una donazione a sostegno del futuro MIRE – ospedale Maternità e Infanzia Reggio Emilia – Giuseppe e Simona Cadoppi hanno voluto manifestare il proprio commosso ringraziamento allo staff del reparto di Pediatria dell’Arcispedale Santa Maria Nuova per le cure prestate al figlio Alessandro in occasione della breve malattia che, purtroppo, non gli ha lasciato scampo. La somma donata, pari a 7.500 euro e devoluta per il tramite dell’associazione Curare Onlus che raccoglie fondi per il progetto del nuovo ospedale, è l’esito delle offerte che la famiglia ha invitato a fare in sostituzione dei tradizionali omaggi floreali.

Ad accogliere i genitori erano il Direttore Generale dell’Azienda USL IRCCS di Reggio Emilia Fausto Nicolini, la Presidente di Curare Onlus Deanna Ferretti, il direttore del reparto di Pediatria Alessandro de Fanti insieme ai medici e agli infermieri che hanno seguito più da vicino Alessandro nel triste momento della diagnosi e prima di consigliarne il trasferimento all’Istituto pediatrico Gaslini di Genova.