Chiusura uffici comunali nel periodo delle festività natalizie

Sabato 28 dicembre 2019 gli uffici del Comune di Fiorano Modenese saranno chiusi al pubblico. La biblioteca e la ludoteca comunale saranno invece chiuse nei pomeriggi del 24 e del 31 dicembre, con chiusura alle ore 13. L’ufficio anagrafe sarà chiuso al pubblico anche nei giorni 27 e 28 dicembre. Non sono compresi nelle chiusure la farmacia comunale e la polizia municipale.

L’ufficio elettorale effettuerà le aperture straordinarie previste in vista delle Elezioni Regionali del 26 gennaio 2020. Durante queste aperture vengono svolti soltanto i servizi legati alle elezioni, non i servizi dell’anagrafe e i servizi demografici (carte d’identità, certificati ecc.). L’Ufficio Elettorale sarà aperto dalle ore 8.30 alle ore 12.30 dal 24 al 26 dicembre, apertura fio alle ore 20 il 27 e dalle 8.30 alle 12.30 il 28 dicembre. Il 29 dicembre ci sarà reperibilità telefonica al n. 334.34.77.589 soltanto per le certificazioni elettorali