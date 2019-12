Biblioteche Unimore per le feste natalizie

Nel periodo delle festività natalizie le Biblioteche di Unimore effettueranno le seguenti aperture per garantire agli studenti spazi accoglienti per lo studio e servizi bibliotecari di base attivi.

Fatto salvo venerdì 27 dicembre infatti, giorno in cui tutte le strutture universitarie saranno chiuse per decreto rettorale, nei giorni feriali delle prossime festività ci sarà sempre almeno una biblioteca universitaria aperta.

Di seguito il calendario dettagliato con gli orari di apertura.

Venerdì 20 dicembre 2019:

⦁ Biblioteca Umanistica: orario ridotto 9-13

⦁ Biblioteca Universitaria di Reggio Emilia: chiusa

⦁ Altre Biblioteche Unimore: ⦁ orario regolare

Il servizio di assistenza online Chiedi al bibliotecario è sospeso dal 18 dicembre 2019 al 6 gennaio 2020 compresi.