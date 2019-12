“Vota il presepe più bello”: a Mirandola concorso fotografico rivolto ai bambini

Lo avevano richiesto i cittadini e l’Amministrazione comunale si è immediatamente attivata per istituire un concorso fotografico sul web, “Vota il presepe più bello”. Si tratta di un’iniziativa rivolta ai bambini, in cui li si invita a fotografare il presepe che hanno allestito in casa assieme ai propri famigliari per le prossime festività natalizie e ad inviarle al Comune di Mirandola. Il quale, una volta ricevuti tutti gli scatti provvederà a caricarli sulla propria pagina Facebook. Così, chiunque dopo averli visti, potrà giudicare mettendo semplicemente “Mi piace”. Le foto – non solo le prime tre – che otterranno più “I Like”, saranno premiate, con doni riservati ovviamente ai più piccoli.

“In occasione del Santo Natale – fa sapere l’Amministrazione comunale – chiediamo semplicemente di fare una fotografia al vostro presepe, di inviarla all’ufficio stampa del Comune, che provvederà a caricarla sulla pagina Facebook “Comune di Mirandola – città dal 1597”. Tutti i cittadini, potranno poi votare con i loro “Mi Piace””

CONCORSO

Le fotografie – una sola per presepe – dovranno essere inviate al seguente indirizzo mail ufficio.stampa@comune.mirandola.mo.it, dal 24 al 29 dicembre 2019, specificando “Concorso presepi Mirandola”, nome e cognome del bambino, lasciando un recapito telefonico di un genitore.

Per ovvie ragioni organizzative, si accetteranno solo le prime cento foto di altrettanti 100 presepi, che verranno caricati il 30 dicembre sulla pagina Facebook del Comune, “Comune di Mirandola – città dal 1597”. Dal 30 dicembre al 6 gennaio perciò si potrà procedere con le vostre votazioni.

I presepi che avranno ottenuto il maggior numero di “I Like”, unitamente al parere di un presepista, verranno premiati il 12 gennaio 2020 alle ore 16.00, in occasione della chiusura della mostra di presepi presso la chiesa Santa Maria Maddalena di Mirandola.