Musical ‘Not(t)e di Natale’, lunedì all’Astoria

astoriLunedì 23 dicembre, alle ore 21.00, al cinema teatro Astoria di Fiorano Modenese va in scena il musical ‘Not(t)e di Natale’, con la regia del maestro Claudio Mattioli.

Lo spettacolo lirico, in cui brani originali si alternano a brani della tradizione natalizia, è curato dal Gruppo Amarcord, in collaborazione con l’amministrazione comunale e Gianfranco Borghi di Tecnomec. L’ingresso è a offerta libera, il ricavato verrà donato alla scuola materna ‘Luigi Coccapani’ di Fiorano Modenese.

Not(t)e di Natale è un musical eseguito da voci importanti, con impostazione lirica, che intende avvicinare il grande pubblico a questo genere di musica, attraverso l’emozionante racconto dell’incontro tra Maria e Giuseppe, del loro innamoramento, dell’Annunciazione, della disperazione e perdono di Giuseppe, del viaggio verso Betlemme, per finire con la nascita di Gesù in una stalla.

Maria, Giuseppe e l’Arcangelo Gabriele sono i personaggi principali, interpretati dal soprano Susie Helena Georgiadis, dal baritono Claudio Mattioli e dal tenore Massimiliano Barbolini. L’accompagnamento musicale è eseguito sia da strumenti solisti, sia dall’orchestra; al pianoforte il maestro Giorgio Fasciolo. La voce narrante è di Barbara Zanasi.

Not(t)e di Natale trasmette emozioni, quelle della magia della notte di Natale, quelle legate al clima di fervente attesa di un intero popolo, ma soprattutto trasmette emozioni umane: dall’amore che lega Maria e Giuseppe, allo smarrimento della giovane nell’apprendere che sarà madre, ai dubbi che Giuseppe prova quando crede che Maria lo abbia tradito, al trionfo dell’Amore e del rispetto per la vita.

Lo spettacolo, presentato per la prima volta nella basilica di San Petronio a Bologna, nel 2006, è stato rappresentato più volte in Italia e all’estero (Gran Bretagna, Ungheria, Brasile), riscuotendo sempre grande successo. Dal musical è stato tratto anche un CD distribuito da Edizioni San Paolo. La rappresentazione a Belo Horizonte, nel 2008, è stata ripresa dalla televisione brasiliana Rede Minas e mandata in onda la sera di Natale, con un picco di share di 12.000.000 di persone.