Gravemente indiziato di traffico di eroina, nigeriano arrestato a Reggio Emilia dalla Polizia

Prosegue senza sosta l’attività di contrasto al traffico di droga in città fortemente voluta dal Questore Sbordone. Nella giornata di ieri il personale della Squadra Mobile ha tratto in arresto un cittadino nigeriano, P.E., 39 anni, nato in Nigeria, gravemente indiziato di un vorticoso traffico di sostanza stupefacente tipo eroina e, almeno in un caso, marijuana.

L’operazione ha tratto le mosse dalle numerose segnalazioni giunte in Questura in ordine ad una possibile attività di spaccio in via Gorizia. Gli appostamenti effettuati da personale in borghese hanno permesso di assistere a due cessioni di eroina a due noti assuntori reggiani nella giornata di lunedì. Secondo una consueta modalità operativa, adottata dalla Squadra Mobile di intesa con la Procura della Repubblica, si procedeva all’arresto differito del pusher al fine di ricostruire, nel dettaglio, la condotta criminale nella sua interezza.

Mercoledì, quindi, si dava esecuzione all’arresto e, contestualmente, si perquisiva l’abitazione del presunto pusher, convocando i “clienti” del soggetto. Le escussioni consentivano di raccogliere ulteriori riscontri in ordine a più di trecento cessioni di eroina effettuate, tutte, dall’arrestato. L’uomo, quindi, veniva associato presso la locale casa circondariale a disposizione della Autorità Giudiziaria.