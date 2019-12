Davide Toffolo presenta il suo nuovo libro ‘Graphic Novel Is Back’ allo Spazio Gerra

Continuano a Reggio Emilia gli eventi di Spazio Gerra in occasione della mostra Enrico Fontanelli – Offlaga Disco Pax, Catalogo 2003-2013.Venerdì 20 dicembre a Spazio Gerra alle 21.00 verrà presentato il nuovo libro Graphic Novel Is Back di Davide Toffolo, il frontman del gruppo indie/rock Tre Allegri Ragazzi Morti. Quella che Toffolo terrà a Spazio Gerra non sarà però una presentazione come le altre, ma una vera e propria esibizione unplugged, un viaggio attraverso i segreti dei fumetti e della canzone indipendente. L’evento sarà infatti allo stesso tempo un concerto, un racconto e un firmacopie.

Frammenti, strappi, appunti e maledizioni. È una vita brusca e travolgente quella che Davide Toffolo ci racconta, in Graphic Novel Is Back mettendosi a nudo davanti allo specchio del suo disegno. Un’esistenza così eclettica e difforme, divisa tra musica e vignette, da trovare proprio nel fumetto il modo più efficace per provare a “fare ordine” e condensare tutto quello che ci sarebbe da dire.

Un po’ romanzo, un po’ diario on the road, un po’ resa dei conti davanti all’eccitante orrore della realtà, un po’ resa incondizionata davanti alla faticosa bellezza dell’amore. Graphic novel is back è il compagno di viaggio ideale per chiunque, anche una sola volta nella vita, sia stato preso a pugni in faccia da un’emozione e abbia provato a tradurla in qualcosa: una storia, un quadro, una canzone, una poesia. Con scorticata sincerità, Davide Toffolo ci regala una riflessione delicatamente spietata su cosa vuol dire creare.

Davide Toffolo classe 1965, ha fondato nel 1994 la band I Tre Allegri Ragazzi Morti, insieme a Stefano Muzzin e Luca Masseroni, ed è una delle maggiori firme del fumetto italiano. Oltre ad aver realizzato le grafiche per la propria band e per il tour di Vinicio Capossela nel 2008, tra i suoi titoli di maggior successo vi sono: Il re bianco (edizioni Bao publishing), Pasolini (diventato anche uno spettacolo teatrale con le musiche dei Tre allegri ragazzi morti) e Graphic Novel is Dead, sempre editi da Rizzoli Lizard.

Si ricorda che il prossimo evento di Spazio Gerra per la mostra Enrico Fontanelli Offlaga Disco pax sarà domenica 29 dicembre alle ore 18.30 con la presentazione del libro di Maria Antonietta, Sette ragazze imperdonabili.

Continuano anche le visite guidate alla mostra condotte da Max Collini. Le prossime date sono le seguenti: sabato 21 dicembre ore 18.00, domenica 22 dicembre ore 18.00, venerdì 27 dicembre ore 18.00, sabato 28 dicembre ore 18.00, domenica 29 dicembre ore 11.30, venerdì 3 gennaio ore 18.00, sabato 4 gennaio ore 18.00, domenica 5 gennaio ore 16.00, lunedì 6 gennaio ore 16.00.