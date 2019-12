Babbo Natale alla Caserma del Comando Provinciale dei Carabinieri di Modena

A Natale puoi… anche far arrivare Babbo Natale in anticipo, su di una slitta trainata dai cavalli, nel piazzale della Caserma del Comando Provinciale dei Carabinieri di Modena, dove ad attenderlo, con trepidante emozione, vi erano tutti i figli dei militari della Compagnia. Il suono delle campanelle, il rumore degli zoccoli sull’asfalto, le grida esultanti dei bambini, le luci dell’Albero hanno permesso di trasformare il grigio pomeriggio di ieri in un momento di gioia per grandi e piccini.

Dal piazzale, la festa è proseguita nel locale solitamente adibito a mensa, dove Babbo Natale, con due aiutanti d’eccezione, il Comandante della Stazione di Modena Principale, Mar. G.Rago e un Appuntato della Compagnia, ha proceduto alla consegna dei doni. È questa l’Arma dei Carabinieri che ci piace, un’Arma dal cuore grande che sa pensare anche ai piccoli e che con questi gesti, semplici ma belli, vuole lanciare un messaggio di speranza e ricordare a tutti che “Possiamo aiutarvi”. Perché a volte, basta un semplice sorriso. Stavolta, quello dei bambini, orgogliosi di avere un papà o una mamma carabiniere.