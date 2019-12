Aperte le iscrizioni alle scuole d’infanzia carpigiane

Sono aperte le iscrizioni alle scuole d’infanzia comunali e statali per l’anno scolastico 2020-21, dei bimbi nati nel 2017: i genitori interessati devono rivolgersi agli uffici del Settore Istruzione dell’Unione delle Terre d’Argine di Campogalliano e Carpi, entro il 31 gennaio.

A Carpi le domande vanno presentate negli uffici del Settore Istruzione, in corso Alberto Pio 91 (piano terra del Municipio, uffici 7 e 8, tel. 059.649707/8/9), dal lunedì al sabato (venerdì escluso) dalle 8.30 alle 12.30 e il giovedì dalle 8.30 alle 17.45.

A Campogalliano il Settore Istruzione è in Municipio (piazza Vittorio Emanuele II 1, tel. 059899439/43, lunedì, mercoledì e venerdì dalle 10 alle 13; martedì 8-13, sabato 9-12:30).

A Novi e a Soliera le domande si raccolgono direttamente nelle sedi degli Istituti comprensivi, dato che le scuole d’infanzia pubbliche sono solo statali.

A Carpi, le scuole “Arcobaleno” e “Peter Pan” accolgono anche i bimbi nati dall’1 gennaio al 30 agosto 2018. In queste sezioni miste, di nuova formazione, saranno inseriti bambini di tre e due anni.

Tutte le informazioni relative all’ubicazione delle scuole e alle modalità d’iscrizione sono state inviate in questi giorni alle famiglie dei bambini interessati. Il modulo da compilare per Carpi e Campogalliano, disponibile anche su siti www.terredargine.it e https://servizi06.terredargine.it/iscrizione, è costituito da un’autodichiarazione che uno dei genitori deve firmare davanti all’incaricato dell’Ufficio iscrizioni: chi non potesse recarsi presso gli uffici può spedirlo per posta ordinaria, allegando la fotocopia di un documento d’identità, oppure farlo consegnare da altra persona, munita della una fotocopia di un documento del firmatario. L’assegnazione definitiva dei posti avverrà in marzo, dopo eventuali ricorsi.

Le giornate di apertura per permettere alle famiglie di conoscere le varie scuole d’infanzia, con gli insegnanti presenti e a disposizione per visite e informazioni, saranno: a Campogalliano e Carpi sabato 18 gennaio dalle 9.30 alle 12.30 per tutte le scuole comunali e statali; a Carpi saranno aperte anche le scuole private Sacro Cuore, Matilde Capello, Casa dei bambini di Mary Poppins, Mamma Nina, Figlie della Provvidenza, A. e U. Bassi e Caduti in Guerra; a Novi il 18 gennaio nella Sorelle Agazzi dalle ore 10; a Rovereto, la Maria Maddalena Gilioli dalle 10:30.

A Soliera mercoledì 8 gennaio alle ore 18,30 si terrà una riunione informativa per le famiglie all’Auditorium della secondaria di primo grado Sassi, in via G. Loschi; l’apertura delle due scuole d’infanzia, Bixio e Muratori, sarà invece sabato 11 gennaio 2020 dalle ore 10.00 alle ore 12.00.

Per Novi e Soliera, maggiori informazioni possono essere richieste presso le segreterie dei rispettivi Istituti comprensivi.