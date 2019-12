A Reggio il progetto ‘School Chance’ per rendere sostenibili gli spostamenti di bambini e ragazzi

Giovedì 12 dicembre, in occasione del meeting del progetto School Chance che si è tenuto in città, il Comune di Reggio Emilia ha presentato al mondo della scuola, delle associazioni e tecnici, il Piano di azione della mobilità casa-scuola, frutto di vari momenti di lavoro e di confronto, locale e internazionale, che si sono susseguiti dal 2017, quando è iniziato il progetto School Chance.

L’incontro chiude la prima fase del progetto europeo, durante la quale i partner (Girona, Regione della Catologna, Utrecht, Brasov, Danzica e Graz) si sono scambiati esperienze e buone pratiche sul tema della mobilità scolastica, analizzando l’argomento da molteplici punti di vista data la multidisciplinarietà che contraddistingue il tema della mobilità quotidiana sui percorsi casa-scuola. La conferenza finale ha affrontato diverse questioni, dagli effetti sulla salute della sedentarietà e dell’inquinamento alla qualità dell’aria, con un focus sulle concentrazioni degli inquinanti negli orari di spostamento casa-scuola.

Sono stati presentati i dati riguardanti le modalità di spostamento casa-scuola nella bella e brutta stagione, raccolti grazie ad un questionario distribuito in tutti gli istituti del territorio dalle scuole primarie alla secondarie di secondo grado. Il campione analizzato è pari circa a 7500 studenti dai 6 ai 19 anni. I dati, sistematizzati e confrontati con quelli raccolti negli anni precedenti, saranno resi disponibili in una pubblicazione nei primi mesi del 2020.

Sulla base del lavoro svolto insieme agli attori locali, è stato elaborato un Piano di azione per la mobilità casa-scuola che introduce ulteriori tre azioni da portare avanti nei prossimi due anni. La prima azione si concentra sui fronti scolastici e mira ad aumentare le occasioni di socialità negli spazi di attesa di fronte alle sedi scolastiche. Sono stati sviluppati degli schemi progettuali da adattare a ogni contesto per migliorare le condizioni di sicurezza e vivibilità degli spazi intorno alle scuole. Le altre due azioni riguardano campagne di comunicazione per incentivare l’uso di mezzi sostenibili negli spostamenti casa-scuola anche con strumenti di informazione dedicati ai nuovi iscritti di ogni ordine e grado di scuola.

Tutte queste attività sono svolte nell’ambito del progetto europeo School Chance co-finanziato dal programma Interreg Europe. Il progetto promosso dalla Commissione Europea, ha come principale obiettivo lo sviluppo di una strategia multidisciplinare sulla mobilità casa-scuola da inserire nelle politiche locali e, nel lungo periodo, in quelle regionali.