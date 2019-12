Serie di furti nella giornata di ieri a Reggio Emilia

Ieri intorno alle 8.30 il personale della Squadra Volante della Questura di Reggio Emilia è intervenuto presso l’area di servizio lungo la tangenziale cittadina per la segnalazione di furto. Sul posto gli agenti accertavano che ignoti, dopo aver tagliato la blindatura esterna della colonnina, avevano asportato il denaro contenuto all’interno.

Alle ore 10.30 la Volante è intervenuta presso un noto supermercato per la segnalazione di taccheggio di capi di abbigliamento. Un soggetto straniero privo di documenti veniva accompagnato in Ufficio per accertamenti sull’identità personale e deferito in stato di libertà.

Verso le 19.00 altro intervento presso un supermercato di via Adua, a seguito di una segnalazione della Guardia Particolare Giurata di un soggetto straniero fuggito con merce non pagata.

In fine, nel tardo pomeriggio, la Polizia di Stato di Reggio Emilia è intervenuta in via Majakovski a seguito di una segnalazione di furto su autovettura in sosta.

Sul posto la richiedente riferiva che poco prima, approfittando di una distrazione della stessa, le veniva rubata la borsetta.