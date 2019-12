La Segreteria del PD di Sassuolo in merito alla scomparsa di Padre Sebastiano

“Come partito democratico di Sassuolo ci uniamo al cordoglio per la scomparsa di Padre Sebastiano, grande perdita per tutta la città e non solo. Una figura che ha saputo, lungo tutta la sua vita, trasmettere valori di educazione e accoglienza, con lo sguardo sempre rivolto verso gli ultimi.

Padre Sebastiano, cittadino onorario di Sassuolo dal Maggio 2017, lascia un enorme vuoto. A tutti coloro che gli hanno voluto bene, alla famiglia, alla comunità dei frati cappuccini, rivolgiamo le più sentite e sincere condoglianze”.

(La Segreteria del PD di Sassuolo)