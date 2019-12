“La carta astratta”, mostra di Franco Hüller in PaggeriArte

Per il secondo anno consecutivo l’artista sassolese Franco Hüller torna alla Galleria PaggeriArte di Sassuolo con una mostra di opere pittoriche inedite realizzate a Praga, dove Franco vive e lavora da più di dieci anni.

La mostra ​LA CARTA ASTRATTA ​presenta una serie di opere su carta realizzate nell’ultimo anno ed esposte per la prima volta nella sua città’ natale, Sassuolo. “Dipingere un quadro significa risolvere una serie di problemi legati a forma, colore, superficie e materia. Improvvisare in pittura significa coordinare questi elementi accostandoli l’uno all’altro alla ricerca di soluzioni inattese. In ​LA CARTA ASTRATTA​ ho scelto di concentrare più di duecento mappe di queste esplorazioni pittoriche, estetiche e in fin dei conti esistenziali”.

FRANCO HÜLLER. Diplomato all’Accademia di Belle Arti di Bologna, l’artista sassolese completa la formazione all’Accademia di Belle Arti di Verona. Dopo esser stato docente di educazione artistica in Italia, attualmente insegna disegno e pittura nel Fine Art Program del Prague College nella capitale ceca e tiene corsi di illustrazione e pittura. Dal 2017 ha assunto il ruolo di Program leader nella Foundation School of Art and Design al Prague College. Ha all’attivo corsi di estetica e comunicazione in istituti superiori, oltre a laboratori creativi sviluppati con disabili intellettivi e giovani disagiati. Già direttore artistico delle riviste ​Autodafè ​ e ​Cenere, ha presentato a Modena il progetto/galleria ​Flanêur. Le sue opere sono state esposte in mostre collettive e personali in Italia e in Repubblica Ceca. Il suo percorso artistico è segnato dall’incrocio di forme differenti di espressione (pittura, fotografia, video arte, animazione multimediale) e dalla ricerca di una costante interazione spinta con l’interlocutore fruitore dell’opera.