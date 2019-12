Giovedì all’auditorium Montalcini di Mirandola omaggio al genio del Rinascimento italiano, Leonardo da Vinci

È con un incontro aperto alle classi delle scuole superiori di Mirandola e alla comunità, quello con cui giovedì 19 dicembre, la città dei Pico omaggia il genio del Rinascimento italiano Leonardo da Vinci, in occasione del suo quinto centenario di morte. A partire dalle ore 11.45, presso l’Aula Magna Rita Levi Montalcini – in via 29 maggio 4 – si terrà la conferenza “Leonardo la natura, la mente e l’anima”.

Realizzato dal Centro Internazionale di Cultura Giovanni Pico della Mirandola in collaborazione con l’Ufficio Cultura del Comune di Mirandola, l’evento che sarà introdotto da Renata Bertoli Presidente del Centro, vedrà la partecipazione in qualità di relatore di Stefano Zuffi. Zuffi, è uno storico dell’arte, curatore di mostre e della collana «I Dizionari dell’Arte». Ricopre l’incarico di responsabile culturale dell’Associazione Amici di Brera ed è presidente dell’Associazione Amici del Poldi Pezzoli. Ha pubblicato numerosi volumi e guide artistiche sul Rinascimento e sul Barocco.

Info: centropico@centropicodellamirandola.it.