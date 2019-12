Detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti: due arresti a Formigine

Questa notte, durante un servizio di perlustrazione nei pressi del parco pubblico, i carabinieri della stazione di Formigine hanno notato un’autovettura con due persone sospette che immediatamente sono state fermate. Il loro particolare atteggiamento ha portato i militari ad effettuare una perquisizione, a seguito della quale è stata rinvenuta sostanza stupefacente del tipo marijuana, per un peso complessivo di 125 grammi, oltre a materiale per confezionamento e soldi provento dell’attività delittuosa. Presso l’abitazione di uno dei due arrestati è stata rinvenuta ulteriore sostanza stupefacente pari a 7 grammi. Le due persone sono state arrestate e saranno giudicate con rito direttissimo in giornata.