Rissa tra ragazzi ieri sera a Reggio Emilia

Su richiesta della responsabile, nella tarda serata di domenica, il personale della Squadra Volante della Questura di Reggio Emilia è intervenuto presso un esercizio di ristorazione in via Nicolò Copernico dove c’era stata una colluttazione ed una persona dava in escandescenza. Sul posto gli agenti notavano da subito un soggetto a torso nudo, palesemente agitato e circondato da alcuni ragazzi, e si adoperavano per pacificare la situazione. Successivamente, grazie ad alcuni testimoni, si ricostruiva la dinamica dei fatti mediante la quale si risaliva all’identità dei ragazzi coinvolti nella colluttazione. I partecipanti, una volta rintracciati, rifiutavano le cure mediche e ammettendo di aver preso parte alla rissa, venivano deferiti in stato di libertà per il relativo reato p. e p. dall’art. 588 c.p.